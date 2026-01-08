Из-за резкого роста аварий ГАИ усиливает контроль над тюменской «трассой смерти»

В начале январе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск установлен антирекорд по аварийности.
С 8 по 17 января два дополнительных мобильных комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения будут контролировать транспортный поток на участке с 244-го по 410-й километр федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил telegram-канал ГАИ Тюменской области. Из-за большого количества ДТП с погибшими эту автодорогу в народе прозвали «трассой смерти».
«“Комплексы “Кибер-шериф” и “Кордон ПРО-М” передислоцированы с тобольского участка трассы. Решение принято в связи со сложной аварийной обстановкой в Уватском округе. Из 12-ти мобильных комплексов три теперь работают под Уватом, на опасном участке федеральной автодороги. В процессе движения они выявляют нарушения скоростного режима, обгона, пользования мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование ремней безопасности”, — сообщает telegram-канал со ссылкой на слова начальника ГАИ Тюменской области Андрея Миллера.
В ведомстве уточнили, что использование камер на федеральных автомобильных дорогах способствует предотвращению опасного поведения водителей. Поскольку о месте установки каждой камеры их заранее предупреждают с помощью специальных дорожных знаков.
Ранее агентство писало о том, что 5 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в двух ДТП пострадали десять человек. Аварии произошли на 444-м и 324-м километрах автодороги.