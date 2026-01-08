Из-за резкого роста аварий ГАИ усиливает контроль над тюменской «трассой смерти»

«“Комплексы “Кибер-шериф” и “Кордон ПРО-М” передислоцированы с тобольского участка трассы. Решение принято в связи со сложной аварийной обстановкой в Уватском округе. Из 12-ти мобильных комплексов три теперь работают под Уватом, на опасном участке федеральной автодороги. В процессе движения они выявляют нарушения скоростного режима, обгона, пользования мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование ремней безопасности”, — сообщает telegram-канал со ссылкой на слова начальника ГАИ Тюменской области Андрея Миллера.