Альпинист Кулеш оценил версию исчезновения Усольцевых из-за «камня желаний»

Альпинист, опытный турист Алексей Кулеш оценил версию с исчезновением Усольцевых из-за «камня желаний». Об этом пишет aif.ru.
Недавно появилась версия о том, что Усольцевы могли пропасть по пути к так называемому «камню желаний», который находится в районе скалы Мальвинка. Изначально предполагалось, что Усольцевы отправились к скале Буратинка, но Ирина Усольцева могла изменить маршрут из-за «камня желаний».
Алексей Кулеш рассказал, что широкой известности у «камня желаний» нет. По его мнению, это «новодельная придумка экскурсоводов».
Каких-либо легенд, связанных с «камнем желаний», профессиональный турист также не отмечает.
Журналисты пишут, что в пользу версии с камнем говорит тот факт, что другие туристы ходили к скале Буратинка с разницей в 30 минут с Усольцевыми, но так их и не встретили на пути.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Семья отправилась в небольшой поход по туристической тропе, после чего никто их не видел. Выдвигались разные версии произошедшего с Усольцевыми — от несчастного случая до побега в США.
Следственный комитет придерживается версии о несчастном случае. Однако, несмотря на масштабные поиски, не было найдено никаких зацепок, указывающих на местонахождение Усольцевых. Обнаружен лишь автомобиль, в котором они приехали в день исчезновения. В машине помимо личных вещей и детского кресла, находились 300 тысяч рублей.
Автомобиль был припаркован в Кутурчине рядом с домом супругов, где, по некоторым сведениям, имеется вертолетная площадка. По одной из версий, Усольцевы могли улететь на вертолете. Известно, что в верховьях Маны находится малодоступная база отдыха.
