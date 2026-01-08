Axios показал карту со странами, которым угрожает вторжение США

Трамп может вторгнуться в Канаду, потому что не раз предлагал ее сделать 51-м штатом США.
Президент США Дональд Трамп угрожает многим странам возможными военными действиями. Об этом сообщает Axios. Издание показало на карте, куда могут войти американцы, и объяснило, зачем это нужно Трампу.
«Президент Трамп привел мир в состояние настороженности, угрожая странам по всему миру возможными военными действиями США», — пишет Axios. Трамп уже захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь США начали добиваться прямого контроля над продажей венесуэльской нефти и доходами от нее. Ожидается, что США получат до 50 млн баррелей нефти в рамках санкционного режима. Журналист Марк Капуто напоминает, что Венесуэла более 20 лет выступает противником США и критикует Штаты как «колониального хулигана».
Следующая территория — Гренландия. В ближайшее время госсекретарь США Марко Рубио планирует переговоры с руководством Дании, которой принадлежит остров. Попытки Трампа установить контроль над Гренландией, по данным Axios, усилились после захвата Мадуро. США нужна самоуправляемая территория для внешней оборонной стратегии.
Далее — Канада, которую Трамп не раз предлагал сделать 51-м штатом США и обещал защиту с использованием американского противоракетного щита «Золотой купол». Также упоминаются Куба, Колумбия и Мексика. Формально Трамп заявляет, что Куба и Колумбия ему «не интересны», но допускает там военные действия под предлогом борьбы с наркоторговцами. Отношения с Мексикой у него остаются крайне напряженными уже около десяти лет, что делает возможным и нападение на эту страну.
Кроме того, в центре внимания Дональда Трампа остается Иран после 12-дневной войны в июне. Трамп заявлял в сети Truth Social, что США «придут на помощь», если власти Ирана будут жестоко подавлять протесты. Axios пишет, что Трамп также нацелен на Панаму, Нигерию, Сирию и Никарагуа. Он заявлял, что США должны контролировать Панамский канал, и утверждал, будто Вашингтон «вернул» его, получив контрольный пакет акций компании-владельца. Власти Панамы это опровергли, а президент этой страны Хосе Рауль Мулино обвинил Трампа во лжи.
Сирия и Нигерия уже подвергались ударам США. В Нигерии американские военные нанесли удары по позициям ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) на Рождество, а в Сирии — в декабре после гибели двух американских солдат. Сенатор-республиканец Рик Скотт допустил, что следующей целью Вашингтона может стать Никарагуа. По его словам, «изменения в Венесуэле» станут началом процесса, за которым последуют Куба, Никарагуа и смена власти в Колумбии.
США уже начали действия, которые противоречат международному праву. После захвата 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Вашингтоне открыто заявили о фактическом контроле над дальнейшим развитием ситуации в стране. Теперь США контролирует нефть Венесуэлы. Кроме того, 7 января США задержали Танкер M/V «Bella-1» (ныне «Маринера») под российским флагом в северной части Атлантики. По мнению российского ведомства, это нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Сенатор Андрей Клишас заявил, что действия США у берегов Венесуэлы являются пиратством.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.