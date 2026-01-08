Ричмонд
Axios показал карту со странами, которым угрожает вторжение США

Президент США Дональд Трамп угрожает многим странам возможными военными действиями. Об этом сообщает Axios. Издание показало на карте, куда могут войти американцы, и объяснило, зачем это нужно Трампу.

Трамп может вторгнуться в Канаду, потому что не раз предлагал ее сделать 51-м штатом США.

Президент США Дональд Трамп угрожает многим странам возможными военными действиями. Об этом сообщает Axios. Издание показало на карте, куда могут войти американцы, и объяснило, зачем это нужно Трампу.

«Президент Трамп привел мир в состояние настороженности, угрожая странам по всему миру возможными военными действиями США», — пишет Axios. Трамп уже захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь США начали добиваться прямого контроля над продажей венесуэльской нефти и доходами от нее. Ожидается, что США получат до 50 млн баррелей нефти в рамках санкционного режима. Журналист Марк Капуто напоминает, что Венесуэла более 20 лет выступает противником США и критикует Штаты как «колониального хулигана».

Следующая территория — Гренландия. В ближайшее время госсекретарь США Марко Рубио планирует переговоры с руководством Дании, которой принадлежит остров. Попытки Трампа установить контроль над Гренландией, по данным Axios, усилились после захвата Мадуро. США нужна самоуправляемая территория для внешней оборонной стратегии.

Далее — Канада, которую Трамп не раз предлагал сделать 51-м штатом США и обещал защиту с использованием американского противоракетного щита «Золотой купол». Также упоминаются Куба, Колумбия и Мексика. Формально Трамп заявляет, что Куба и Колумбия ему «не интересны», но допускает там военные действия под предлогом борьбы с наркоторговцами. Отношения с Мексикой у него остаются крайне напряженными уже около десяти лет, что делает возможным и нападение на эту страну.

Кроме того, в центре внимания Дональда Трампа остается Иран после 12-дневной войны в июне. Трамп заявлял в сети Truth Social, что США «придут на помощь», если власти Ирана будут жестоко подавлять протесты. Axios пишет, что Трамп также нацелен на Панаму, Нигерию, Сирию и Никарагуа. Он заявлял, что США должны контролировать Панамский канал, и утверждал, будто Вашингтон «вернул» его, получив контрольный пакет акций компании-владельца. Власти Панамы это опровергли, а президент этой страны Хосе Рауль Мулино обвинил Трампа во лжи.

Сирия и Нигерия уже подвергались ударам США. В Нигерии американские военные нанесли удары по позициям ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) на Рождество, а в Сирии — в декабре после гибели двух американских солдат. Сенатор-республиканец Рик Скотт допустил, что следующей целью Вашингтона может стать Никарагуа. По его словам, «изменения в Венесуэле» станут началом процесса, за которым последуют Куба, Никарагуа и смена власти в Колумбии.

США уже начали действия, которые противоречат международному праву. После захвата 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Вашингтоне открыто заявили о фактическом контроле над дальнейшим развитием ситуации в стране. Теперь США контролирует нефть Венесуэлы. Кроме того, 7 января США задержали Танкер M/V «Bella-1» (ныне «Маринера») под российским флагом в северной части Атлантики. По мнению российского ведомства, это нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Сенатор Андрей Клишас заявил, что действия США у берегов Венесуэлы являются пиратством.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.

