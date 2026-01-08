Ричмонд
Ямалец, ударивший собутыльника ножом в спину, предстанет перед судом

Житель Приуральского района ЯНАО, обвиняемый в покушении на убийство знакомого, предстанет перед судом. Об этом сообщается в telegram-канале окружного следкома. Ведомство завершило расследование уголовного дела и направило материалы в суд.

Обвиняемый ударил собутыльника ножом в спину несколько раз.

«Следователями СК выполнены все необходимые следственные действия и собраны доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 ноября 2025 года в селе Харсаим. Пьяный местный житель поссорился со знакомым, взял нож и нанес удары в спину оппоненту. Потерпевший самостоятельно покинул место происшествия, ему своевременно оказали медицинскую помощь.