В Пермском крае мать спасла ребёнка из горящего дома

Мать спасла ребёнка из горящего дома в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Происшествие произошло 6 января в доме на улице Садовой в посёлке Валежная. Сообщение о возгорании поступило в 5:45. К месту вызова направили 17 человек личного состава и 6 единиц техники.
В МЧС сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. Кроме того, был спасён ребёнок — мать вынесла его через оконный проём на свежий воздух. В ведомстве добавили, что в результате пожара есть погибший.
Возгорание удалось локализовать в 7:19, а полностью ликвидировать — в 7:30. Общая площадь пожара составила 143,5 квадратных метров.