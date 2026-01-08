Норовирус диагностировали у заболевших детей-спортсменов в Сочи

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установили диагноз у заболевших детей, приехавших на соревнования в Сочи.
В пресс-службе ведомства уточнили, что возбудителем инфекции стал норовирус 2-го генотипа.
— Дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, получают необходимое лечение. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, — передает Telegram-канал ведомства.
Информация об инциденте появилась 7 января: массовое отравление детей-спортсменов произошло в отеле в Сочи. По предварительным данным, речь идет об отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена». Всего пострадало около 100 человек.
