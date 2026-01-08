Стало известно, почему массово отравились дети-спортсмены в Сочи

У отправившихся в Сочи детей обнаружили норовирус.
В Сочи в ночь на 7 января отравились дети-спортсмены. У них обнаружили норовирус II генотипа. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Краснодарскому краю. В настоящий момент все заболевшие школьники, приехавшие на соревнования по регби, находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус 2-го генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, под усиленное медицинское наблюдение также поместили всех, кто контактировал с заболевшими и проживает в той же гостинице. Для них организованы лабораторные обследования, медики контролируют состояние каждого из постояльцев. Новых случаев заболевания среди контактных на данный момент не зафиксировано.
Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что недомогание у детей проявилось после заселения в гостиницу в Лоо, где они остановились перед соревнованиями по регби. Юным спортсменам своевременно оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.