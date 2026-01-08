В Иркутске из-за поминальной свечи произошел пожар в многоквартирном доме. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ночью на улице Байкальской загорелась квартира на третьем этаже.
— К моменту прибытия сотрудников подразделений из окна квартиры вырывалось пламя, — уточнили в ведомстве.
Спасатели вытащили из опасной зоны трех человек, еще 15 жильцов, включая двоих детей, покинули здание самостоятельно. На тушение открытого огня потребовалось 24 минуты. Пламя уничтожило мебель и вещи. Причиной пожара стала оставленная без присмотра поминальная свеча.
