У заболевших в гостинице в Сочи юных спортсменов выявили норовирус

Дети круглосуточно находятся под медицинским наблюдением, сообщили санитарные врачи.

Источник: Аргументы и факты

Симптомы отравления у юных спортсменов, приехавших в Сочи на соревнования по регби, вызвал норовирус, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус 2-го генотипа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Санитарные врачи сообщили, что дети круглосуточно находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. За постояльцами отеля, которые контактировали с заболевшими, также установлено медицинское наблюдение, им проводят лабораторные обследования. Новых заболевших среди контактировавших с заболевшими людей больше не выявляли, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи отравились двадцать детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые приехали для участия в соревнованиях по регби. Отравившиеся в Сочи дети оказались воспитанниками академии футболиста московского клуба «Спартак» Романа Зобнина.