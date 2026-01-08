У заболевших в гостинице в Сочи юных спортсменов выявили норовирус

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи отравились двадцать детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые приехали для участия в соревнованиях по регби. Отравившиеся в Сочи дети оказались воспитанниками академии футболиста московского клуба «Спартак» Романа Зобнина.