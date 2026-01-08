Купание в горячем чане на уральском морозе закончилось для девушки обмороком и больницей

Врачи отмечают, что зимнее купание в чане опасно резкими перепадами температур. При выходе из горячей воды на холод сосуды не успевают сузиться, что вызывает резкие колебания давления и создаёт большую нагрузку на сердце. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это чревато инфарктом. Риск повышается и для здоровых людей, особенно при сочетании таких факторов, как усталость, обезвоживание и употребление алкоголя.