Купание в горячем чане на уральском морозе закончилось для девушки обмороком и больницей

Как сообщает SHOT, группа девушек отдыхала в банном комплексе. Они искупались в уличном чане с грейпфрутом, а после зашли в дом. Там одной из подруг внезапно стало плохо: у неё потемнело в глазах, и она упала в обморок.
На место сразу вызвали скорую. У пострадавшей наблюдались синюшность и сильная дрожь, перешедшая в судороги. Приехавшие медики госпитализировали девушку для обследования. Ей сделали КТ головного мозга, взяли анализы крови и отпустили домой, порекомендовав посетить невролога и эпилептолога.
Врачи отмечают, что зимнее купание в чане опасно резкими перепадами температур. При выходе из горячей воды на холод сосуды не успевают сузиться, что вызывает резкие колебания давления и создаёт большую нагрузку на сердце. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это чревато инфарктом. Риск повышается и для здоровых людей, особенно при сочетании таких факторов, как усталость, обезвоживание и употребление алкоголя.
