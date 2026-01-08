Ричмонд
Купание в горячем чане на уральском морозе закончилось для девушки обмороком и больницей

Купание в горячем чане на морозе под Екатеринбургом закончилось для девушки госпитализацией. Она потеряла сознание, и у неё начались судороги.

Источник: Life.ru

Как сообщает SHOT, группа девушек отдыхала в банном комплексе. Они искупались в уличном чане с грейпфрутом, а после зашли в дом. Там одной из подруг внезапно стало плохо: у неё потемнело в глазах, и она упала в обморок.

На место сразу вызвали скорую. У пострадавшей наблюдались синюшность и сильная дрожь, перешедшая в судороги. Приехавшие медики госпитализировали девушку для обследования. Ей сделали КТ головного мозга, взяли анализы крови и отпустили домой, порекомендовав посетить невролога и эпилептолога.

Врачи отмечают, что зимнее купание в чане опасно резкими перепадами температур. При выходе из горячей воды на холод сосуды не успевают сузиться, что вызывает резкие колебания давления и создаёт большую нагрузку на сердце. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это чревато инфарктом. Риск повышается и для здоровых людей, особенно при сочетании таких факторов, как усталость, обезвоживание и употребление алкоголя.

