Российских военных начали снабжать особыми пулями

ВС РФ начали получать особые патроны для антидроновых ружей.
Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска в 2026 году, серийные поставки уже идут в соединения, задействованные в зоне СВО. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».
«Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году», — говорится в telegram-канале госкорпорации. В «Ростехе» отметили, что новые боеприпасы прошли испытания в войсках и рекомендованы к широкому применению для противодействия FPV- и другим типам дронов.
В Новороссии инструкторы ранее провели обучение военнослужащих тактике и методам борьбы с беспилотниками с использованием стрелкового оружия. Во время учебных стрельб отрабатывались действия по быстро летящим целям, а также выбор оптимальной дистанции и сектора огня. По данным «Ростеха», наилучшие результаты по поражению целей показал именно патрон IGLA 100, оснащенный снарядом из сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. В компании пояснили, что такая дробь обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров.
Ранее в Ростовской области бойцам СВО передали партию гладкоствольных ружей и специальных патронов для борьбы с беспилотниками. В стране в целом активно развивается производство дронов. Предприятие «Молния» запатентовало малозаметный одноразовый дрон наземного старта, способный нести термобарические и осколочно-фугасные боевые части.