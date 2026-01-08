Российских военных начали снабжать особыми пулями

В Новороссии инструкторы ранее провели обучение военнослужащих тактике и методам борьбы с беспилотниками с использованием стрелкового оружия. Во время учебных стрельб отрабатывались действия по быстро летящим целям, а также выбор оптимальной дистанции и сектора огня. По данным «Ростеха», наилучшие результаты по поражению целей показал именно патрон IGLA 100, оснащенный снарядом из сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. В компании пояснили, что такая дробь обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров.