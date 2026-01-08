В МВД напомнили правила блокировки карт при подозрительных операциях

Согласно указаниям регулятора, блокировка карты может быть осуществлена только при наличии достаточных оснований. К таким основаниям относятся признаки несанкционированного доступа к счету, массовые попытки провести операции с использованием украденных данных или явные свидетельства взлома банковского приложения. Центральный банк отметил, что блокировка должна сопровождаться немедленным уведомлением клиента через SMS, push-уведомление или телефонный звонок, что позволит ему подтвердить или оспорить подозрительную операцию.