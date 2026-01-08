В МВД напомнили правила блокировки карт при подозрительных операциях

В МВД напомнили при каких обстоятельствах и каким образом банки имеют право блокировать банковские карты клиентов для обеспечения информационной безопасности, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно указаниям регулятора, блокировка карты может быть осуществлена только при наличии достаточных оснований. К таким основаниям относятся признаки несанкционированного доступа к счету, массовые попытки провести операции с использованием украденных данных или явные свидетельства взлома банковского приложения. Центральный банк отметил, что блокировка должна сопровождаться немедленным уведомлением клиента через SMS, push-уведомление или телефонный звонок, что позволит ему подтвердить или оспорить подозрительную операцию.
Держателям карт рекомендовано заранее привязывать актуальные контактные данные для связи, чтобы оперативно получать уведомления о действиях на счете. Регулятор подчеркнул, что в некоторых случаях банки могут временно замораживать карту на короткий срок для проверки транзакций, но они не должны безосновательно ограничивать доступ клиентов к их средствам.
В разъяснениях также содержатся рекомендации для банков по снижению числа ложных срабатываний. Финансовые учреждения должны анализировать транзакции, учитывая поведение клиентов, геолокацию и исторические паттерны операций. Это должно помочь уменьшить количество случаев ошибочной блокировки карт и улучшить взаимодействие с клиентами на фоне растущей угрозы кибермошенничества.
Ранее сообщалось, что Банк России намерен включить в обновленный перечень признаков мошеннических операций крупные переводы самому себе через СБП.