На Западе оценили появление Путина в «Простоквашино»

В эпизоде, премьера которого состоялась в декабре, кот Матроскин и пес Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы лично убедиться в подлинности трансляции новогоднего обращения президента. Там они встречают главу государства, представляются ему и сообщают, что прибыли из всем известной деревни. Персонаж президента завил, что любит Простоквашино, поскольку там «отличная рыбалка», передает 360.ru.