На Западе оценили появление Путина в «Простоквашино»

Американские зрители увидели российский мультфильм «Простоквашино».
Американская аудитория увидела часть новогоднего эпизода из мультфильма «Простоквашино», в котором принял участие президент России Владимир Путин. Об этом пишет телеканал NBC News.
«Президент Владимир Путин появился в популярном российском детском мультфильме, обратившись к нации с новогодним посланием вместе с говорящими котом и собакой», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте телеканала.
В размещенном отрывке демонстрируется фрагмент взаимодействия Путина с персонажами мультфильма — котом Матроскиным и псом Шариком. Согласно информации источника, появление президента вызвало у героев «Простоквашино» заметно оживленную реакцию.
Комментируя материал NBC News, пользователи сети обратили внимание на нестандартный формат новогоднего обращения, а также на интерес американской аудитории к российской анимации. При этом подчеркивается, что в мультфильме есть персонаж по имени Хватайка, который не фигурирует в опубликованном фрагменте.
В эпизоде, премьера которого состоялась в декабре, кот Матроскин и пес Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы лично убедиться в подлинности трансляции новогоднего обращения президента. Там они встречают главу государства, представляются ему и сообщают, что прибыли из всем известной деревни. Персонаж президента завил, что любит Простоквашино, поскольку там «отличная рыбалка», передает 360.ru.