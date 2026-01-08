Захват российского танкера американцами сняли с нового ракурса. Видео

Кадры сняты с борта вертолета.
Появились новые кадры захвата российского танкера «Маринера» американцами. Кадры были сняты с борта вертолета и опубликованы в соцсети Х. На них видно, как американское судно конвоирует танкер.
Российский нефтяной танкер задержали 7 января в Атлантическом океане после двухнедельного преследования, начавшегося сразу после его выхода из венесуэльского порта. Ранее судно носило название Bella-1 и находилось под санкциями США. Минтранс России охарактеризовал действия американских военных как неправомерные.
МИД России сообщил, что среди членов экипажа «Маринера» есть граждане РФ, и потребовал от США гуманного обращения с ними, соблюдения их прав, а также недопущения препятствий для скорейшего возвращения россиян и самого танкера на родину.
Власти США заявили, что экипаж нарушил американские санкции, незаконно перевозя венесуэльскую нефть, и будет привлечен к суду. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, танкер и экипаж арестованы в рамках уголовного дела.