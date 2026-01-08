Российские силы ПВО за два часа сбили 11 беспилотников

В оперштабе региона информацию о пострадавших и повреждениях на земле при атаке не уточняли. Ночью 8 января над Краснодарским краем уничтожены еще 11 дронов. В хуторе Трудобеликовский обломки сбитого БПЛА упали на частный дом, в городе Гулькевичи — на проезжую часть.
Всего над Россией за прошедшую ночь сбиты 66 беспилотников. Больше всего — 14 дронов — над Крымом.
