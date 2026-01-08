Стиральная машина загорелась в квартире на улице Станиславского в Новосибирске

К сожалению, в результате одного из возгораний погиб человек. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия четырёх ДТП, где пострадали три человека. Также был спасён один человек на водоёме. На праздничных мероприятиях обошлось без происшествий.
Один из пожаров днём произошёл в квартире на тринадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Станиславского. Пожарных вызвал проживающий там молодой человек. К приезду огнеборцев в ванной комнате горела стиральная машина. Они справились с возгоранием за 8 минут, используя подручные средства.
В результате происшествия огнём была повреждена стиральная машина на площади 1,5 квадратных метра, сам жилец не пострадал. На месте работали 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.
