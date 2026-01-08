Ричмонд
Стиральная машина загорелась в квартире на улице Станиславского в Новосибирске

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 11 пожаров, все — в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: Сиб.фм

К сожалению, в результате одного из возгораний погиб человек. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия четырёх ДТП, где пострадали три человека. Также был спасён один человек на водоёме. На праздничных мероприятиях обошлось без происшествий.

Один из пожаров днём произошёл в квартире на тринадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Станиславского. Пожарных вызвал проживающий там молодой человек. К приезду огнеборцев в ванной комнате горела стиральная машина. Они справились с возгоранием за 8 минут, используя подручные средства.

В результате происшествия огнём была повреждена стиральная машина на площади 1,5 квадратных метра, сам жилец не пострадал. На месте работали 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Ранее Сиб.фм писал о пожаре в садоводческом товариществе «Новый мир», который едва не обернулся трагедией для многодетной семьи.