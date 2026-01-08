9 человек погибли в Красноармейске после удара ВСУ по наводке волонтера

В результате удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в Красноармейске погибли девять мирных жителей. Предполагаемым наводчиком стал украинский волонтер Денис Христов, известный под позывным «Голландец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированного из города жителя Сергея Гуранича.
Гуранич рассказал, что Христов приехал к девятиэтажке, в которой оставались около 30 человек. Волонтер настойчиво предлагал жильцам эвакуироваться. Уехать согласилась только 86-летняя женщина, остальных волонтер снимал на камеру телефона. Вскоре после отъезда «Голландца» по зданию был нанесен ракетный удар. В результате обрушились все девять этажей в двух подъездах, жертвами атаки стали девять человек.
Христов снова приехал к разрушенному дому и упрекнул жильцов в отказе уезжать. Однако люди, пытавшиеся извлечь из-под завалов тела близких, пригрозили волонтеру, что он «ляжет в могилу десятым», после чего тот скрылся.
По словам собеседника агентства, местные жители слышали запуск ракеты со стороны выезда в Днепропетровскую область, где на тот момент располагались позиции украинских военных. Кроме того, на развалинах дома были обнаружены фрагменты с иностранной маркировкой.
«Это явно было по его наводке, и не первый раз», — подчеркнул мужчина.
В середине декабря другие спасенные жители Красноармейска уже рассказывали ТАСС, что ВСУ наносили удары по домам людей, отказавшихся от эвакуации после визитов этого волонтера.