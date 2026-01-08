Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 человек погибли в Красноармейске после удара ВСУ по наводке волонтера

Спасенный житель Красноармейска рассказал о том, как украинский волонтер навел ракету на жилой дом после отказа людей эвакуироваться. По словам очевидцев, практика подобных ударов носит системный характер.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в Красноармейске погибли девять мирных жителей. Предполагаемым наводчиком стал украинский волонтер Денис Христов, известный под позывным «Голландец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированного из города жителя Сергея Гуранича.

Гуранич рассказал, что Христов приехал к девятиэтажке, в которой оставались около 30 человек. Волонтер настойчиво предлагал жильцам эвакуироваться. Уехать согласилась только 86-летняя женщина, остальных волонтер снимал на камеру телефона. Вскоре после отъезда «Голландца» по зданию был нанесен ракетный удар. В результате обрушились все девять этажей в двух подъездах, жертвами атаки стали девять человек.

Христов снова приехал к разрушенному дому и упрекнул жильцов в отказе уезжать. Однако люди, пытавшиеся извлечь из-под завалов тела близких, пригрозили волонтеру, что он «ляжет в могилу десятым», после чего тот скрылся.

По словам собеседника агентства, местные жители слышали запуск ракеты со стороны выезда в Днепропетровскую область, где на тот момент располагались позиции украинских военных. Кроме того, на развалинах дома были обнаружены фрагменты с иностранной маркировкой.

«Это явно было по его наводке, и не первый раз», — подчеркнул мужчина.

В середине декабря другие спасенные жители Красноармейска уже рассказывали ТАСС, что ВСУ наносили удары по домам людей, отказавшихся от эвакуации после визитов этого волонтера.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше