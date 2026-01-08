9 человек погибли в Красноармейске после удара ВСУ по наводке волонтера

Гуранич рассказал, что Христов приехал к девятиэтажке, в которой оставались около 30 человек. Волонтер настойчиво предлагал жильцам эвакуироваться. Уехать согласилась только 86-летняя женщина, остальных волонтер снимал на камеру телефона. Вскоре после отъезда «Голландца» по зданию был нанесен ракетный удар. В результате обрушились все девять этажей в двух подъездах, жертвами атаки стали девять человек.