В Воронеже разыскивают пропавшую 7 января пенсионерку

В Воронеже ведутся поиски пенсионерки Нины Шаруды, которая пропала без вести 7 января. Об этом сообщили представители Воронежского отделения Национального центра помощи.
По данным волонтеров, 72-летняя жительница города вышла из своего дома около 11:00 утра на прогулку и не вернулась. Последний раз женщину видели на улице Маршала Жукова. Отмечается, что Нина Шаруда нуждается в помощи врачей.
Приметы пропавшей: возраст — 72 года, рост около 164 см, среднее телосложение, длинные седые волосы, карие глаза. Была одета в темно-синее пальто с поясом, на котором черная пряжка, и синие ботинки. При себе имела потертую черную сумку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Нины Шаруды, просят срочно связаться с волонтерами по телефонам: 8−900−306−12−26 или 8−900−700−56−76.