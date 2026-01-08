В Минске легковушка столкнулась с автобусом из-за заклинившей педали газа

Авария произошла в Минске в среду, 7 января, на улице Ваупшасова. Так, 23-летний водитель на «Мицубиси» не справился с управлением, когда в универсале заклинила педаль газа. Чтобы не врезаться в попутный автобус МАЗ, водитель выехал за пределы проезжей части, где врезался в осветительную мачту. После этого легковушку все-таки отбросило на автобус.