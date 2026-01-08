Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Андижане пьяный водитель на «Ласетти» влетел в дерево

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Похоже, что для части узбекистанцев новогодние праздники всё ещё продолжаются. Проблема лишь в том, что после обильных возлияний некоторые из них считают нормальным садиться за руль, автоматически превращаясь в потенциальную угрозу для окружающих.

Источник: Vaib.Uz

Очередной такой случай произошёл минувшей ночью в Андижанской области.

Как сообщили в областном УБДД, 8 января примерно в 01:10 35-летний водитель, управляя принадлежащим ему автомобилем Lacetti, двигался по улице Бухори в Асакинском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потерял управление и врезался в дерево, расположенное на обочине дороги.

Удар оказался настолько сильным, что в моторном отсеке автомобиля вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать сотрудникам районного подразделения пожарной безопасности.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьёзные механические повреждения.

По данному факту в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Этот инцидент в очередной раз напоминает: алкоголь и руль — смертельно опасное сочетание, и далеко не всегда такие истории заканчиваются лишь повреждённой машиной.