В Андижане пьяный водитель на «Ласетти» влетел в дерево

Очередной такой случай произошёл минувшей ночью в Андижанской области.
Как сообщили в областном УБДД, 8 января примерно в 01:10 35-летний водитель, управляя принадлежащим ему автомобилем Lacetti, двигался по улице Бухори в Асакинском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потерял управление и врезался в дерево, расположенное на обочине дороги.
Удар оказался настолько сильным, что в моторном отсеке автомобиля вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать сотрудникам районного подразделения пожарной безопасности.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьёзные механические повреждения.
По данному факту в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
Этот инцидент в очередной раз напоминает: алкоголь и руль — смертельно опасное сочетание, и далеко не всегда такие истории заканчиваются лишь повреждённой машиной.