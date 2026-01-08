В Андижане пьяный водитель на «Ласетти» влетел в дерево

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Похоже, что для части узбекистанцев новогодние праздники всё ещё продолжаются. Проблема лишь в том, что после обильных возлияний некоторые из них считают нормальным садиться за руль, автоматически превращаясь в потенциальную угрозу для окружающих.