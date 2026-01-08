В Янгиюле обнаружили 29-летнего живодёра, который выращивал и ел собак

Как сообщили в общественном объединении Ekolog, на территории своего частного дома мужчина регулярно жестоко расправлялся с собаками, в том числе с теми, которых сам же и содержал. Более того, по словам зоозащитников, он убивал и ел щенков, которых рожали эти животные.