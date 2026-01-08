В Янгиюле обнаружили 29-летнего живодёра, который выращивал и ел собак

На распространённых записях видно истекающую кровью собаку, разделанного щенка и, пожалуй, самое жуткое — реакцию самого автора видео. Мужчина рассказывает о происходящем со смехом, демонстрируя явное удовольствие и даже гордость за свои действия, спокойно комментируя процесс на камеру.
Как сообщили в общественном объединении Ekolog, на территории своего частного дома мужчина регулярно жестоко расправлялся с собаками, в том числе с теми, которых сам же и содержал. Более того, по словам зоозащитников, он убивал и ел щенков, которых рожали эти животные.
Когда на место прибыли волонтёры и зоозащитники совместно с участковыми инспекторами, в доме находились мать и сестра мужчины. По словам очевидцев, они были искренне потрясены происходящим. Мать до последнего отказывалась верить, что её сын способен на подобные действия, даже после демонстрации этих страшных видеозаписей.
В настоящее время зоозащитники готовят официальное обращение в правоохранительные органы, чтобы добиться правовой оценки произошедшего и привлечь мужчину к ответственности.
Напоминаем: жестокость к животным в Узбекистане — это не «личное дело» и не «странные привычки», а уголовно наказуемое деяние. Любые действия, приведшие к мучениям или гибели животных, влекут за собой ответственность по закону — вплоть до ограничения свободы. И это тот самый случай, когда общество обязано требовать не снисхождения, а принципиальной реакции государства.