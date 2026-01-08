Очередная смертельная авария в Ташкенте: столкновение с грузовиком закончилось пожаром и гибелью пассажира

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Chevrolet Onix потерял управление и столкнулся с неподвижно стоявшим на обочине грузовым автомобилем «Газ».
После удара легковой автомобиль загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Onix получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Судя по кадрам с места происшествия, причиной аварии могло стать превышение скорости. Кроме того, свою роль могли сыграть плохая видимость в тёмное время суток и туман, из-за которых водитель мог вовремя не заметить стоявший на обочине грузовик.
Правоохранительные органы в очередной раз призывают водителей соблюдать скоростной режим, особенно в тёмное время суток и при ухудшении погодных условий.
UPD: УБДД исправило свое сообщение — погиб водитель, а не пассажир авто.