Запугивали неделями: пенсионерка отдала мошенникам более 80 тысяч рублей

По информации ведомства, 84-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный. Он представился сотрудником организации по обслуживанию домофонов и убедил женщину сообщить код, который пришел ей на телефон.
После этого мошенники действовали по уже отработанной схеме. С пенсионеркой связался якобы правоохранитель, убедил ее в том, что она сообщила личные данные мошенникам и на имя женщины оформлен кредит. Лжемилиционер добавил, что средства перевели за границу, и по этой причине брестчанка подозревается в соучастии и шпионаже.
«Незнакомец предупредил потерпевшую, что теперь в ее квартире будет проведен обыск и все деньги конфискуют. Войдя в доверие разволновавшейся женщине, собеседник настоял, чтобы она немедленно “задекларировала” все средства», — рассказала начальник ОИиОС УВД Наталия Милюкова.
Пенсионерка отдала курьеру все наличные, которые хранила дома, но этого мошенникам показалось мало.
В областном УВД добавили, что злоумышленники держали в страхе брестчанку еще несколько недель и вынудили ее сдать в ломбард все украшения, снять с банковского счета все имеющие средства и перевести их на «безопасный» счет.