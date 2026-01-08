Запугивали неделями: пенсионерка отдала мошенникам более 80 тысяч рублей

После этого мошенники действовали по уже отработанной схеме. С пенсионеркой связался якобы правоохранитель, убедил ее в том, что она сообщила личные данные мошенникам и на имя женщины оформлен кредит. Лжемилиционер добавил, что средства перевели за границу, и по этой причине брестчанка подозревается в соучастии и шпионаже.