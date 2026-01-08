Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе

Вызов на улицу Дмитрия Ульянова поступил в 5 часов 57 минут. Прибыв к месту, спасатели МЧС России установили: в одном из домов из окон квартиры на 5 этаже идет дым.
«Проникнув внутрь, пожарные обнаружили внутри женщину 1940 года рождения. Ее передали медикам, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», — проинформировали в МЧС.
Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, потушили за полтора часа. Из соседних задымленных квартир на свежий воздух эвакуировали 10 человек, рассказали спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.