Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе рано утром в четверг ликвидировали пожар, на котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в МЧС по городу.

Источник: МЧС Севастополя

Вызов на улицу Дмитрия Ульянова поступил в 5 часов 57 минут. Прибыв к месту, спасатели МЧС России установили: в одном из домов из окон квартиры на 5 этаже идет дым.

«Проникнув внутрь, пожарные обнаружили внутри женщину 1940 года рождения. Ее передали медикам, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», — проинформировали в МЧС.

Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, потушили за полтора часа. Из соседних задымленных квартир на свежий воздух эвакуировали 10 человек, рассказали спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.