Парень из Молдовы застрял в горах Румынии: Операция по его спасению длилась 4 часа — спустили с высоты на носилках и передали врачам

В Румынии прошла сложная 4-часовая спасательная операция: молодой человек из Молдовы застрял в горах Массива Чахлэ, сообщили представители Salvamont Neamț в соцсетях.
20-летний парень оказался заблокирован в высокогорной части массива Чахлэу — в районе под названием Кушма Доробанцулуй — на высоте 1600 метров, передает Mediafax.
Звонок на номер 112 поступил в Salvamont Neamț около 14:30. Молодой человек потерял сознание. Когда спасатели отправились за ним, было ещё светло; они поднялись в горы и вернулись уже под вечер. Для эвакуации пострадавшего были задействованы две команды спасателей Salvamont с базы Salvamont Durău. Операция длилась четыре часа. Молодого человека спустили с гор на носилках, после чего его передали бригаде скорой помощи.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.
Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).
Для того, чтобы не считать копейки, надо получать европейские зарплаты: Сколько на самом деле стоит жизнь в Молдове.
Минимальная зарплата в Молдове вдвое меньше самых низких окладов в странах ЕС, а цены у нас выше (далее…).
Стало известно, что в Чадыр-Лунге в машину, где находилась женщина с ребёнком, стрелял полицейский: Пострадавшая опасается, что дело замнут.
Когда действующий полицейский открывает огонь по автомобилю, в котором находятся женщина и ребёнок, речь идёт уже не об «отдельном инциденте», а о системной проблеме (далее…).