Парень из Молдовы застрял в горах Румынии: Операция по его спасению длилась 4 часа — спустили с высоты на носилках и передали врачам

Звонок на номер 112 поступил в Salvamont Neamț около 14:30. Молодой человек потерял сознание. Когда спасатели отправились за ним, было ещё светло; они поднялись в горы и вернулись уже под вечер. Для эвакуации пострадавшего были задействованы две команды спасателей Salvamont с базы Salvamont Durău. Операция длилась четыре часа. Молодого человека спустили с гор на носилках, после чего его передали бригаде скорой помощи.