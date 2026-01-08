Ричмонд
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани

КРАСНОДАР, 8 янв — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет — оперштаб региона.

«В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы, сообщили также в оперштабе.

