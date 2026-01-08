Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске расселили жильцов многоэтажки, где взорвался газ

О помощи жителям пострадавшего дома на улице Ильича рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец.

Источник: Соцсети

Все жители многоэтажного дома на улице Ильича в Первоуральске, где днем 4 января в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв газа, обеспечены жильем. Об этом по итогам очередной встречи с пострадавшими жителями дома рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец.

«Документы для получения выплат собраны в кратчайшие сроки — спасибо жителям за организованность и ответственное отношение. Продолжаем работу адресно. Тем, кому требуется дополнительная поддержка, помощь будет оказана», — написал мэр свердловского города в соцсетях.

Глава муниципалитета пообещал поработать и с обращениям пожилых жителей по вопросам реабилитации и санаторного лечения.

Ранее Кабец рассказал, что серьезных разрушений в результате хлопка газа удалось избежать, и часть жильцов смогла вернуться в свои квартиры.