В Первоуральске расселили жильцов многоэтажки, где взорвался газ

Все жители многоэтажного дома на улице Ильича в Первоуральске, где днем 4 января в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв газа, обеспечены жильем. Об этом по итогам очередной встречи с пострадавшими жителями дома рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец.
«Документы для получения выплат собраны в кратчайшие сроки — спасибо жителям за организованность и ответственное отношение. Продолжаем работу адресно. Тем, кому требуется дополнительная поддержка, помощь будет оказана», — написал мэр свердловского города в соцсетях.
Глава муниципалитета пообещал поработать и с обращениям пожилых жителей по вопросам реабилитации и санаторного лечения.
Ранее Кабец рассказал, что серьезных разрушений в результате хлопка газа удалось избежать, и часть жильцов смогла вернуться в свои квартиры.