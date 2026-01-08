В Первоуральске расселили жильцов многоэтажки, где взорвался газ

Все жители многоэтажного дома на улице Ильича в Первоуральске, где днем 4 января в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв газа, обеспечены жильем. Об этом по итогам очередной встречи с пострадавшими жителями дома рассказал глава Первоуральска Игорь Кабец.