Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму «Рэкетир»

По информации из открытых источников, Бисембин снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Волчий след», «Братья», «Книга легенд: Таинственный лес» и «Весь мир у наших ног». Он исполнил одну из центральных ролей в исторической казахской картине «Томирис», снялся в комедии «Тендер» и драме «Батырлар», а также сыграл в российском фантастическом сериале «13-я клиническая» с Данилой Козловским в главной роли. Популярность и широкую востребованность он получил после роли в фильме «Рэкетир».