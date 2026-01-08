Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму «Рэкетир»

Диана Булатова опубликовала на своей странице в соцсети черно-белый снимок отца с датами его рождения и смерти, добавив короткую подпись: «Бесконечно люблю».
Актер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, недавно перенес инсульт.
Диана делилась в Instagram* трогательными семейными фото с отцом из больничной палаты. В комментариях под публикациями поклонники Мурата Бисембина выражали ему поддержку и молились за его здоровье.
По информации из открытых источников, Бисембин снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Волчий след», «Братья», «Книга легенд: Таинственный лес» и «Весь мир у наших ног». Он исполнил одну из центральных ролей в исторической казахской картине «Томирис», снялся в комедии «Тендер» и драме «Батырлар», а также сыграл в российском фантастическом сериале «13-я клиническая» с Данилой Козловским в главной роли. Популярность и широкую востребованность он получил после роли в фильме «Рэкетир».
