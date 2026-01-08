Ричмонд
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом

Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет 33-летнего россиянина за нелегальную работу экскурсоводом. Об этом сообщило Центральное бюро расследований страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Источник: Reuters

Сотрудники ведомства совместно с морской и иммиграционной полицией Пхукета выяснили, что мужчина организовывал морские экскурсии для туристов по Андаманскому морю без разрешения на работу.

Россиянина задержали во время подготовки к отправлению очередной группы. Деятельность подозреваемого разрешена исключительно для граждан Таиланда. Мужчину доставили в полицейский участок в городе Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства.

Согласно таиландскому законодательству, нарушение трудового кодекса иностранцами может грозить штрафом до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.) или депортацией. В стране есть несколько профессий, включая экскурсоводов, парикмахеров, мастеров тайского массажа и специалистов по огранке драгоценных камней, которые зарезервированы только для граждан страны.