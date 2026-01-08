В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом

Согласно таиландскому законодательству, нарушение трудового кодекса иностранцами может грозить штрафом до 500 тыс. батов ($13,6 тыс.) или депортацией. В стране есть несколько профессий, включая экскурсоводов, парикмахеров, мастеров тайского массажа и специалистов по огранке драгоценных камней, которые зарезервированы только для граждан страны.