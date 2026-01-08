Власти заявили о 800 тыс. жителей Днепропетровской области без света

О взрывах в Днепропетровской области сообщило издание «Суспiльне» в ночь на 8 января. Позже Минэнерго Украины подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области остались полностью обесточены. Председатель Днепропетровской областного совета Николай Лукашук призвал жителей запастись водой, указав, что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.