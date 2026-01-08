Ричмонд
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 8 янв — РИА Новости. При столкновении внедорожника и большегруза в Приангарье погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека доставлены в медучреждения, сообщила Иркутская областная прокуратура.

Источник: Иркутская областная прокуратура

На 1795-м километре автотрассы Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Новомальтинск в Усольском районе столкнулись автомобиль Tank 300 и большегруз. Обе машины после столкновения загорелись.

«В результате ДТП погибли двое детей — девочка 2016 г.р., ее брат 2019 г.р., водитель и его супруга, находившиеся во внедорожнике. Их третий ребенок — 13-летний подросток — госпитализирован в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи. Водитель большегруза доставлен в травмпункт», — говорится в сообщении.

Причины и условия произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Усолье-Сибирское.

По данным ГАИ, в настоящее время дорожное движение на 1795-м километре трассы «Сибирь» в связи с ДТП ограничено. Объезд места происшествия осуществляется через село Мальта.