В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

«В результате ДТП погибли двое детей — девочка 2016 г.р., ее брат 2019 г.р., водитель и его супруга, находившиеся во внедорожнике. Их третий ребенок — 13-летний подросток — госпитализирован в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи. Водитель большегруза доставлен в травмпункт», — говорится в сообщении.