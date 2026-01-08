Ричмонд
У заболевших в Сочи детей-спортсменов выявили норовирус

Причиной отравления детей, приехавших в Сочи на соревнования по регби, стал норовирус второго генотипа. Диагноз поставили специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Заболевшие дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. За теми, кто вступал с ними в контакт, продолжается усиленное меднаблюдение. Их также обследуют в лаборатории. Информации о новых случаях заражения не поступало. Ситуация находится под контролем ведомства.

7 января в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района были зафиксированы единичные случаи отравления детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет. В отеле провели эпидемиологическое расследование, включая отбор проб питьевой воды и пищи, а также биоматериала заболевших, контактных лиц и персонала отеля. Норовирус удалось установить в первые часы после выявления зараженных.

Накануне по факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).