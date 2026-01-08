У заболевших в Сочи детей-спортсменов выявили норовирус

Заболевшие дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. За теми, кто вступал с ними в контакт, продолжается усиленное меднаблюдение. Их также обследуют в лаборатории. Информации о новых случаях заражения не поступало. Ситуация находится под контролем ведомства.
7 января в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района были зафиксированы единичные случаи отравления детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет. В отеле провели эпидемиологическое расследование, включая отбор проб питьевой воды и пищи, а также биоматериала заболевших, контактных лиц и персонала отеля. Норовирус удалось установить в первые часы после выявления зараженных.
Накануне по факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).