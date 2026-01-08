У заболевших в Сочи детей-спортсменов выявили норовирус

Заболевшие дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. За теми, кто вступал с ними в контакт, продолжается усиленное меднаблюдение. Их также обследуют в лаборатории. Информации о новых случаях заражения не поступало. Ситуация находится под контролем ведомства.