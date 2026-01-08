Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения частного вертолета в Пермском крае, в результате которого погибли два человека, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: Уральская транспортная прокуратура/Telegram

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в среду вертолет, выполняя несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на базе «Ашатли Парк», что привело к его падению и серьезным повреждениям.

Отмечается, что пострадавших среди отдыхающих нет. Рассматриваются версии о нарушении правил безопасности и возможной технической неисправности вертолета. Ведется расследование с привлечением авиационных специалистов и допросами свидетелей.