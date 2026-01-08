В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.