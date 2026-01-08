В Пермском крае завели уголовное дело после крушения частного вертолета

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в среду вертолет, выполняя несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на базе «Ашатли Парк», что привело к его падению и серьезным повреждениям.
Отмечается, что пострадавших среди отдыхающих нет. Рассматриваются версии о нарушении правил безопасности и возможной технической неисправности вертолета. Ведется расследование с привлечением авиационных специалистов и допросами свидетелей.