Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео

Акция протеста состоялась рано утром в четверг, 8 января. Судя по видео, тракторы перекрыли движение вокруг Триумфальной арки. Однако полиция окружила фермеров. Как пишет агентства, акция вызвала на трассе, ведущей из пригородов и Нормандии в Париж, пробки. Общая протяженность заторов более 150 км.