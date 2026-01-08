Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео

Французские фермеры с помощью тракторов заблокировали движение по центральным улицам Парижа в знак протеста против торговой сделки ЕС с МЕРКОСУР, передает агентство Reuters.

Все новости РБК

Акция протеста состоялась рано утром в четверг, 8 января. Судя по видео, тракторы перекрыли движение вокруг Триумфальной арки. Однако полиция окружила фермеров. Как пишет агентства, акция вызвала на трассе, ведущей из пригородов и Нормандии в Париж, пробки. Общая протяженность заторов более 150 км.

Поводом для акции протеста стало планируемое соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что рынок ЕС наводнят дешевые продукты питания. Подписать сделку с МЕРКОСУР члены Евросоюза планируют в пятницу.

МЕРКОСУР — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Торговый блок покрывает территорию примерно 14,8 млн кв. км и объединяет более 295 млн человек.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше