БПЛА атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

Удар пришелся на судно «Эльбрус», которое шло под флагом Палау. Инцидент произошел в 50 километрах от города Кастамону.
По предварительным данным, верхняя часть танкера была повреждена в результате взрыва. Экипаж не пострадал, в настоящее время судно буксируют в порт Инеболу.
7 января военные США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом РФ, а также подтвердили, что на борту находятся россияне.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше