В Братске 13-летние приятели решили «поиграть» на железной дороге

Двое 13-летних приятелей из Братска решили, что железнодорожные пути — лучшее место для игр, однако их «забава» быстро перестала быть весёлой. Как сообщает Байкал24, подростков на путях заметил машинист грузового поезда. Понимая, что многотонный состав мгновенно остановить невозможно, он немедленно сообщил о детях диспетчеру, а тот вызвал транспортную полицию.