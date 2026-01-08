В Братске 13-летние приятели решили «поиграть» на железной дороге

Двое 13-летних приятелей из Братска решили, что железнодорожные пути — лучшее место для игр, однако их «забава» быстро перестала быть весёлой. Как сообщает Байкал24, подростков на путях заметил машинист грузового поезда. Понимая, что многотонный состав мгновенно остановить невозможно, он немедленно сообщил о детях диспетчеру, а тот вызвал транспортную полицию.
— Сотрудники МВД забрали юных экстремалов с дороги. На вопрос о причинах такого опасного поведения семиклассники ответили, что пришли на рельсы «ради интереса», — уточнили в пресс-службе ведомства.
За детское любопытство пришлось расплачиваться взрослым. На родителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что семья с тремя детьми попала в страшную аварию с фурой в Усольском районе.