СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Пермском крае

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В качестве причин крушения рассматриваются нарушения правил безопасности пилотом, который управлял вертолетом, а также возможная техническая неисправность воздушного судна. Для установления всех обстоятельств следователи проводят комплекс мероприятий с привлечением авиационных специалистов, допрашивают свидетелей и назначат необходимые экспертизы.
О крушении вертолета в Пермском крае стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе. В результате крушения погибли два человека.
По данным источника «Известий», вертолет совершал несанкционированный полет в районе базы отдыха «Ашатли-парк». Позже собеседник издания уточнил, что в авиакатастрофе в Пермском крае погиб экс-депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов.
Предварительной причиной крушения вертолета в Пермском крае стала техническая неисправность и ошибка пилота, по мнению Центрального межрегионального следственного управления транспорта Следственного комитета РФ. В этот же день федеральное агентство воздушного транспорта классифицировало падение вертолета в Прикамье как катастрофу.