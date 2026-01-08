В отношении молодого человека составили административные протоколы. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Авто поместили на спецстоянку.
В Петербурге нашли дрифтера с видео из сети, он отказался от медосвидетельствования
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который устроил опасные маневры на парковке одного из торговых комплексов Санкт-Петербурга и выложил запись в интернет. Нарушителем оказался 23-летний житель города, сообщили в ведомстве.