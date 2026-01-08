Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ

Украинское издание «Экономическая правда» 19 ноября сообщило, что НАБУ проводило обыски в главном офисе службы и кабинете Исаенко. Позднее, 24 декабря, кабмин Украины отстранил Исаенко от исполнения должностных обязанностей и открыл в его отношении дисциплинарное производство.
«Уволить Исаенко Романа Николаевича с должности главы государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением негативной оценки по результатам оценивания служебной деятельности в 2025 году», — говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.