Главу украинской службы по контролю наркотиков уволили после обысков НАБУ

«Уволить Исаенко Романа Николаевича с должности главы государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением негативной оценки по результатам оценивания служебной деятельности в 2025 году», — говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.