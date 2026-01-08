Ричмонд
В Омске задержали 44-летнего мужчину, его подозревают в убийстве знакомого

63-летний мужчина умер от ножевого ранения.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР по Омской области расследуют убийство 63-летнего мужчины. Подозреваемый задержан.

Труп с ножевым ранением был обнаружен в одной из квартир дома по улице Энтузиастов. По версии следствия, к преступлению причастен 44-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. По версии следствия, накануне, 5 января, приятели вместе выпивали, а потом между ними вспыхнула ссора и 44-летний омич схватился за нож.

Осознав, что его будут искать, мужчина попытался скрыться, однако подозреваемого задержали. Как сообщили в СУ СКР, расследование уголовного дела продолжается, сейчас проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.