В Улан-Удэ пьяная ссора в баре закончилась стрельбой

Тем временем пострадавшего госпитализировали в больницу с ранениями. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, что именно стало поводом для стрельбы. По результатам экспертиз будет решено, по какой статье на этот раз пойдет под суд любитель пострелять в общественных местах.