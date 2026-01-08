В Улан-Удэ пьяная ссора в баре закончилась стрельбой

Празднование Рождества в одном из питейных заведений Улан-Удэ приняло опасный оборот. Отдых двух нетрезвых посетителей перерос в словесный конфликт. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Бурятии, не найдя веских аргументов в споре, один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента.
— Стрелка задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, — пояснили в полиции.
Тем временем пострадавшего госпитализировали в больницу с ранениями. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, что именно стало поводом для стрельбы. По результатам экспертиз будет решено, по какой статье на этот раз пойдет под суд любитель пострелять в общественных местах.