На юго-западе Германии жилой дом обрушился после взрыва

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Жилой дом полностью обрушился в городе Альбштадт на юго-западе Германии, предположительно, из-за взрыва бытового газа, сообщил телеканал WDR со ссылкой на представителя полиции.

Источник: © РИА Новости

«В Альбштадт-Тайльфингене ранним утром в четверг произошел взрыв и обрушение жилого дома… По данным полиции, дом полностью разрушен. Поиски возможных пострадавших продолжаются», — говорится в материале.

Как сообщил бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер, причиной взрыва, предположительно, стал бытовой газ. В момент обрушения в доме могли находиться люди. По предварительной информации, речь идет как минимум о трех зарегистрированных жильцах, с которыми спасателям до сих пор не удалось выйти на связь.

Сообщается, что взрыв привел к сильному повреждению около десяти соседних домов, их жильцы эвакуированы.

На месте работают 150 сотрудников экстренных служб.