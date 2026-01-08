Следователи проводят проверку после избиения девочки в пермском ТЦ

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в одном из местных телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором запечатлено как группа девочек-подростков избивает сверстницу с особой жестокостью. Нападавшие ударяли её головой о стену, наносили удары руками и ногами. Автор поста уточнял, что инцидент произошёл в одной из кабинок туалета торгового центра «Планета» 7 января.