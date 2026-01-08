Следователи проводят проверку после избиения девочки в пермском ТЦ

СУ СК РФ по Пермскому краю сообщило, что после избиения девочки в туалете торгового центра проводится проверка.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в одном из местных телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором запечатлено как группа девочек-подростков избивает сверстницу с особой жестокостью. Нападавшие ударяли её головой о стену, наносили удары руками и ногами. Автор поста уточнял, что инцидент произошёл в одной из кабинок туалета торгового центра «Планета» 7 января.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, правоохранители проводят проверку. Как оказалось, своё расследование также начали следователи СК России.
«По данному факту следователями следственного отдела по Индустриальному району города Пермь регионального управления СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ходе проверки будут опрошены участники и свидетели конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.