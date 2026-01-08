Ричмонд
В российском регионе три трактора провалились под лед

Три трактора провалились под лед в Башкортостане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Технику пытаются достать со дна уже третьи сутки. Она провалилась под лед 5 января, когда озеро Мартыши рядом с объездной дорогой решили почистить от снега.

«Местный бизнесмен выделил для проведения работ свой трактор. Однако организаторы переоценили толщину льда, и техника ушла под воду», — сообщает источник.

Для спасения трактора были отправлены еще два — но оба они также провалились под лед. Информации о пострадавших среди людей на данный момент не поступало.

5 января в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти спасти не удалось.

В тот же день в Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. Одного из мужчин нашли, но спасти его не удалось.