В российском регионе три трактора провалились под лед

Технику пытаются достать со дна уже третьи сутки. Она провалилась под лед 5 января, когда озеро Мартыши рядом с объездной дорогой решили почистить от снега.
«Местный бизнесмен выделил для проведения работ свой трактор. Однако организаторы переоценили толщину льда, и техника ушла под воду», — сообщает источник.
Для спасения трактора были отправлены еще два — но оба они также провалились под лед. Информации о пострадавших среди людей на данный момент не поступало.
5 января в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти спасти не удалось.
В тот же день в Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. Одного из мужчин нашли, но спасти его не удалось.