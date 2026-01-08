«Из подъезда эвакуированы 34 человека, из них четверо детей». МЧС сообщило, что межэтажная плита просела в одной из многоэтажек в Витебске

В МЧС отметили, что в четверг, 8 января, примерно в 12.28 поступила информация о проседании в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного по проспекту Победу в Витебске. Спасатели, приехавшие на место, установили, что в квартире, которая находится на первом этаже девятиэтажного дома, просела межэтажная железобетонная плита потолочного перекрытия 1,5 на 6 метра.