Креста на них нет: За поборы с родственников умерших, священника и трех сотрудников кладбища «Святого Лазаря» в Кишиневе отдали под суд

Прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении четырех мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, обвиняемых в создании коррупционной схемы на кладбище «Святой Лазарь». На скамье подсудимых оказались три публичных лица из администрации кладбища и один священнослужитель, которым инкриминируют пассивную коррупцию, мошенничество и извлечение выгоды из влияния.
Согласно материалам дела, бригадир одного из филиалов администрации кладбища совершил более 70 преступлений, действуя в сговоре с заместителем директора. Чиновники пользовались стрессовым состоянием людей, потерявших близких, и их незнанием официальных тарифов. С февраля по август 2020 года обвиняемые искусственно завышали цены на услуги или требовали дополнительные выплаты. Например, 17 июня 2020 года с женщины, хоронившей свекра, взяли сумму, вдвое превышающую официальный тариф, утвержденный мунсоветом. Полученную разницу подельники присвоили и разделили между собой.
Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 500 леев до 500 евро, а при завышении тарифов переплата составляла от 3000 до 20 000 леев с человека. Всего от действий обвиняемых пострадали более 70 граждан, а общий ущерб превысил 200 000 леев. Чтобы возместить эти средства и обеспечить выплату возможных штрафов, на имущество фигурантов наложен арест.
Отдельные обвинения в извлечении выгоды из влияния предъявлены священнику. По данным следствия, клирик требовал 10 000 и 20 000 леев, уверяя, что может договориться с администрацией кладбища о предоставлении мест для захоронения, включая их резервирование. Трое обвиняемых полностью признали свою вину, однако начальник филиала, обвиняемый в пассивной коррупции, от дачи показаний отказался. Теперь фигурантам грозят крупные штрафы до 400 000 леев или тюремное заключение сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.
