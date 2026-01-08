Креста на них нет: За поборы с родственников умерших, священника и трех сотрудников кладбища «Святого Лазаря» в Кишиневе отдали под суд

Отдельные обвинения в извлечении выгоды из влияния предъявлены священнику. По данным следствия, клирик требовал 10 000 и 20 000 леев, уверяя, что может договориться с администрацией кладбища о предоставлении мест для захоронения, включая их резервирование. Трое обвиняемых полностью признали свою вину, однако начальник филиала, обвиняемый в пассивной коррупции, от дачи показаний отказался. Теперь фигурантам грозят крупные штрафы до 400 000 леев или тюремное заключение сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.