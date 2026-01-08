Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море

«Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны», — говорится в публикации.
По данным газеты, танкер стоит на якоре, удар пришелся по его верхней части, специалисты оценят ущерб. Официальных заявлений по поводу инцидента от Анкары не поступало.
В декабре министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщал, что страна направила предостережения из-за атак на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне.
В конце ноября в 28 милях от турецких берегов загорелось судно Kairos под флагом Гамбии из-за внешнего воздействия. Вскоре танкер Virat дважды атаковали безэкипажные катера. В начале декабря стало известно об ударе по судну Midvolga-2 с растительным маслом на борту.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции. Со своей стороны, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы безопасности судоходства в ее исключительной экономической зоне неприемлемы.