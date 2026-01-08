Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море

СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Беспилотники атаковали танкер под флагом Палау в Черном море, пишет Kastamonu Guncel.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

«Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны», — говорится в публикации.

По данным газеты, танкер стоит на якоре, удар пришелся по его верхней части, специалисты оценят ущерб. Официальных заявлений по поводу инцидента от Анкары не поступало.

В декабре министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщал, что страна направила предостережения из-за атак на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне.

В конце ноября в 28 милях от турецких берегов загорелось судно Kairos под флагом Гамбии из-за внешнего воздействия. Вскоре танкер Virat дважды атаковали безэкипажные катера. В начале декабря стало известно об ударе по судну Midvolga-2 с растительным маслом на борту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции. Со своей стороны, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы безопасности судоходства в ее исключительной экономической зоне неприемлемы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше