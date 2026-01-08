Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Глава региона в четверг заявил об атаке ВСУ на Грайворонский округ. В частности, из-за атаки дрона на автомобиль на участке автодороги «Грайворон — Безымено» пострадал мирный житель.

«В городе Грайворон дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали два мирных жителя. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого — баротравму», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что дрон повредил автомобиль, а также выбиты окна в двух частных домах в результате детонации.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.