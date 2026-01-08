«Сначала потребовала компенсацию от хозяйки, а потом забрала с собой». Специалист по продаже недвижимости похитила диван со съемной квартиры в Минске

Специалист по недвижимости похитила диван со съемной квартиры в Минске. Подробности сообщили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
В Заводское РУВД обратилась жительница района. Она рассказала про кражу дивана стоимостью примерно 500 рублей из квартиры, которую продолжительное время сдавала в аренду. Сотрудники милиции смогли установить, что имущество украла бывшая квартиросъемщица — 47-летняя специалист по продаже недвижимости одного из минских агентств.
«Фигурантка объяснила свой поступок тем, что ранее за собственные средства оплатила химчистку и ремонт мебели», — привели подробности в милиции.
И отметили: когда по причине финансовых трудностей женщине пришлось съезжать с квартиры, она потребовала компенсацию от хозяйки жилплощади за проведенные работы. Получив отказ, фигурантка забрала диван с собой. По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.
