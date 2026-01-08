В Казани с отравлением газом в больницу попали мужчина и ребенок

С отравлением газом в Казани госпитализировали одного мужчину и 10-летнего ребенка. На данный момент их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, сообщает Госжилинспекция Татарстана.
Известно, что инцидент произошел в доме № 45 на улице Революционная. В ходе проверки было установлено, что мужчине и ребенку стало плохо, когда в квартире были включены газовые плита и проточный водонагреватель. При этом тяга в вентиляционном канале и дымоходе присутствовал только при открытых окнах. В момент отравления последние были закрыты.
После произошедшего специалисты отключили в подъезде общий стояк на пять квартир. Газ жильцам вернут после того, как управляющая компания покажет акт проверки дымоходов.
«Техобслуживание в доме было проведено в декабре. Если она проводилась и в квартире, где пострадали люди, то газовики должны были заметить, что там при закрытых окнах тяга в вентиляционном канале и дымоходе отсутствовала», — объяснили в Госжилинспекции Татарстана.