В Казани с отравлением газом в больницу попали мужчина и ребенок

Известно, что инцидент произошел в доме № 45 на улице Революционная. В ходе проверки было установлено, что мужчине и ребенку стало плохо, когда в квартире были включены газовые плита и проточный водонагреватель. При этом тяга в вентиляционном канале и дымоходе присутствовал только при открытых окнах. В момент отравления последние были закрыты.